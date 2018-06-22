Николаевский исполком утвердил новый тариф - проезд в «маршрутках» теперь будет стоить 5 гривен

В пятницу, 22 июня, исполком Николаевского городского совета поддержал повышение проезда в маршрутных такси города с 4 до 5 гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

11:20 Конфликт, который между активистами и водителями назревал еще во время исполкома касательно мест в зале продолжился и на улице.

- Кто вам позволил это делать? - обратился активист к маршрутчику, который хотел пройти поближе во время заседания исполкома.

- Там мест не было, людей было много, - отвечал ему водитель.

11:14 Исполком утвердил новый тариф - 5 гривен с 1-го июля. Однако если в маршрутках не будут установлены GPS-трекеры, решение ветируют. Тариф будет пересматриваться в сентябре. Для проверки 26 июня одну маршрутку возьмут на проверку GPS.

Теперь, тариф на маршрутных такси будет следующий: при протяженности маршрута до 10 км – 4 гривны; более 10 км – 5 гривен; более 20 км – 6 гривен (Матвеевка и Большая Корениха) и в Малую Корениху 7 гривен.

11:00 Сенкевич заявил, что обращался в торгово-промышленную палату, однако на сегодняшний день у них нет достаточного количества персонала и поэтому придется привлекать третью сторону. Также он добавил, что, если через 5 дней он не увидит маршрутки в онлайн-системе, то ветирует решение о повышении тарифа, даже если его сегодня примут.

10:50 Между водителями и активистами началась потасовка и толкотня у входа за места в зале.

10:47 Член исполкома Александр Садыков заявил, что городской голова Александр Сенкевич не обращался в торговую палату за расчетом тарифа. По мнению Садыкова, пока нет смысла повышать тариф, так как осенью его придется опять рассматривать. По его расчетам, тариф должен быть от 7 до 8 гривен.

10:38 В ходе заседания начальник транспортного управления горсовета Олег Манушевич заявил, что при повышении тарифа подвижной состав увеличится на 10%.

- Да действительно, раньше на вопрос, «что измениться» мы отвечали - «ничего». Но пообщавшись с представителями перевозчиком, они сообщили, что на маршруты вернутся водители, - сказал Манушевич.

10:29 Митингующие, а также представители «Нацкорпуса» пришли на заседание исполкома.

9:50 Водители припарковали свои маршрутки у здания горсовета. Пока их всего пять. Общественный порядок охраняют полицейские.

В это время в самой мэрии проходит заседание исполкома. Всего в повестке дня 53 вопроса, вопрос о о повышении тарифа будет рассматриваться 52-м.

В проекте решения вопрос звучит так - «Об установлении тарифов на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, которые осуществляют пассажирские перевозки в режимах движения «маршрутного такси» и «обычный».

Напомним, 14 июня, представители перевозчиков Николаева добились внеочередного заседания исполкома, на котором в третий раз поднимут вопрос о повышении тарифа на городской транспорт.