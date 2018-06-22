Заместителю главы Николаевской ОГА Кушниру присвоили звание Заслуженного экономиста Украины

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Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный экономист Украины» заместителю председателя Николаевской областной государственной администрации Александру Кушниру. 

Соответствующий Указ Президента Украины опубликованный на него официальном сайте.

Сам Александр Кушнир у себя на странице в Facebook поблагодарил Президента и председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также добавил, что награда – это не только стимул, но и большая ответственность.

«Эта награда - не только приятный дополнительный стимул работать на благо украинского народа. Это еще большая ответственность для представителя органа власти, когда ты вместе с коллегами двигаешь страну вперед! Спасибо!» – написал Александр Кушнир.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ко Дню науки наградил орденом «За заслуги» 3-й степени доцента кафедры Учебно-научного гуманитарного института Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Игоря Марцинковского.

Юлия Акимова

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