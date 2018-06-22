Заместителю главы Николаевской ОГА Кушниру присвоили звание Заслуженного экономиста Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный экономист Украины» заместителю председателя Николаевской областной государственной администрации Александру Кушниру.

Соответствующий Указ Президента Украины опубликованный на него официальном сайте.

Сам Александр Кушнир у себя на странице в Facebook поблагодарил Президента и председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также добавил, что награда – это не только стимул, но и большая ответственность.

«Эта награда - не только приятный дополнительный стимул работать на благо украинского народа. Это еще большая ответственность для представителя органа власти, когда ты вместе с коллегами двигаешь страну вперед! Спасибо!» – написал Александр Кушнир.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ко Дню науки наградил орденом «За заслуги» 3-й степени доцента кафедры Учебно-научного гуманитарного института Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Игоря Марцинковского.