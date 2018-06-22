Надбавка к пенсии: Порошенко раздал чиновникам Николаевской ОГА звания «заслуженных»

Нескольким чиновникам Николаевской областной государственной администрации Президент Украины Петр Порошенко присвоил звания заслуженных деятелей Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

В документе отмечается, что звания и награды были присвоены «за весомый личный вклад в государственное строительство, обеспечение реализации государственной политики в сфере государственной службы, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу и по случаю 100-летия государственной службы в Украине».

Звание «Заслуженный экономист Украины» получила директор департамента экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации Марина Васильева.

Начальник управления культуры, национальностей и религий Михаил Димитров получил звание «Заслуженный работник культуры Украины».

«Заслуженным юристом Украины» стала начальник юридического отдела аппарата Николаевской ОГА Светлана Русс.

А начальник жилищно-коммунального хозяйства Николаевской ОГА Евгений Гладков получил орден «За заслуги» ІІ степени.

По имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, представление в Администрацию Президента Украины готовил теперь уже экс-руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

Согласно законодательству Украины, присвоение почетных званий дает право их обладателям получить надбавку к пенсии в размере от 20 до 25%.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный экономист Украины» заместителю председателя Николаевской областной государственной администрации Александру Кушниру.