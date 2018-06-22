16 АЗС по всей Украине оштрафованы на 41 миллион гривен за сговор

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Антимонопольный комитет признал группу компаний виновными в нарушении антимонопольного законодательства при синхронном повышении цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Соответствующее решение было вынесено на заседании АМКУ 21 июня, сообщает Экономическая правда.

В частности, действия ряда компаний, которые заключались в похожем повышении розничных цен на сжиженный углеводородный газ в августе 2017 года, признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий, – сказано в сообщении.

На основании закона «О защите экономической конкуренции» 16 компаний оштрафованы суммарно на 41 миллион гривен.

В частности на ЧП «Компания «Надежда» наложен штраф в размере 20,87 тысяч гривен, ООО «Евростандарт-Автогаз» – 3,45 тысяч гривен, ООО «Л.В.» – 21,49 тысяч гривен, ООО «Газ постачання» – 8,07 миллионов гривен, ООО «Монтажналадка» – 1,07 миллионов гривен, ООО «Надежда Ритейл» – 2,71 миллионов гривен, ООО «Надежда-Закарпатье» – 70,24 тысячи гривен, ООО «Импорт Транс Сервис» – 5,17 миллионов гривен.

Кроме того, ООО «ВОГ Ритейл» оштрафовано на 4,18 миллионов гривен, ООО «Нефтетрейд Ресурс» – 5,44 миллионов гривен, ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» – 3,2 миллионов гривен, ЧП «ОККО-Контракт» – 14,15 тысяч гривен, ООО «ОККО-Ритейл» – 2,88 миллионов гривен, ООО «ОККО-Восток» – 315,59 тысяч гривен, ООО «Авантаж 7» – 3,27 миллионов гривен и ООО «Факторинг Групп» – 4,55 миллионов гривен.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Юлия Акимова

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