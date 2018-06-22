«Не буду прислуживать никаким латифундистам и карабасам-барабасам», - Гройсман выступил против продаж сельхозземель

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен «служить латифундистам и карабасам-барабасам» при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

- Я никогда никому не позволю, не будет моей инициативы продажи украинской земли. Я могу допустить единственное - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и карабасам-барабасам, это принципиальная позиция, - сказал Гройсман.

Отметим, ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.

Напомним, ранее Гройсман обвинил силовиков в подготовке провокаций против правительства.