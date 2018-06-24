«Она боится, ее надо уничтожить!: Вакарчук обратился к украинцам с призывом изменить действующую систему власти

Украинский рок-музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, по которой вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, не оказывает успеха охотнику, как страх жертвы. Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти», — подчеркнул он.

При этом Вакарчук выразил уверенность в том, что это — правильный путь.

«Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как рахова опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей. Этот талантливый народ так много страдал, этот талантливый народ так много использовали, этот талантливый народ так много раз был манипулируемый, что уже пора сказать: хватит», - обратился он к украинцам.

Напомним, ранее Вакарчук заявил, что у него нет политических амбиций, однако он не может стоять в стороне от событий в Украине.