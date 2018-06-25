«Набрал абсолютное большинство голосов»: Эрдоган победил на внеочередных выборах президента Турции

На президентских выборах в Турции действующий президент Реджеп Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов.

Об этом заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен, передает Reuters.

«Президент Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов», — сказал он.

По словам Гювена, к настоящему моменту обработано 97,7% бюллетеней.

Согласно последним данным ЦИК, Тайип Эрдоган набирает 52,5% голосов, его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей, Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%; Мерал Акшенер от оппозиционной «Хорошей партии» — 7,3%; Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия, — 0,9%; Догу Перинчек от партии «Родина» — 0,2%.

Кроме того, Гювен объявил, что «Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, «Хорошая партия» и Партия демократии народов преодолели 10%-ный барьер, они будут представлены в парламенте».

«Народный альянс», сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов — 11,6%, а «Хорошая партия» — 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ный рубеж.

Напомним. 24 июня в Турции во время досрочных выборов полиция расстреляла автомобиль с бюллетенями.

Отметим, что 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Главным соперником нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента выступает Мухаррем Индже, его рейтинг составляет около 30%.

Как известно, в июле 2016 года в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота. После этого, в январе 2017 года, когда парламент утвердил переход страны в президентскую республику, Эрдоган получил диктаторские полномочия.