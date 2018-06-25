«Единственное место, которое подходит» - областную филармонию хотят «переселить» в ДК Строителей, владелец которого хочет 25 миллионов за здание

Работников Николаевской областной филармонии, здание которой находится в аварийном состоянии, хотят переселить во Дворец Культуры Строителей, владелец которого изначально заявлял, что хочет получить за здание 25 миллионов гривен.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко.

Заместитель главы области сообщил, что здание ДК является «единственным местом, которое подходит» для филармонии. По его словам, владелец Дворца культуры не против продать здание.

— С филармонией вообще серьезный вопрос. Здание, конечно, в тяжелом состоянии. Мы общались с руководством, к сожалению, был продан давно ДК Строителей, мы выходили на владельца, общались с ним, он в принципе готов и не против этот вопрос поднимать о продаже, но там сумма денег… Это было бы оптимально, если бы там была филармония, - сказал Евгений Шевченко.

Представители областной власти встречались с владельцем здания около месяца назад и он обещал провести оценку здания и сказать его цену.

— Проблема очень большая. Продвигается, но… Мы с депутатами будем поднимать этот вопрос, говорили им, что хозяин сделает оценочную работу, скажет стоимость. Он должен сделать оценку официальную, посчитать стоимость, - сказал Евгений Шевченко.

Директор филармонии Александр Добровольский в комментарии «Пресупности.НЕТ», в свою очередь, рассказал, что сотрудники филармонии уже полтора года работают в здании ДК – областной совет его арендует.

— Говорят уже год, мы в ДК находимся уже полтора года. С августа 2016-го. Нас сначала туда переселили в аварийном виде, потому что, сначала, когда весной 2016-го года у нас на Василевского произошло обрушение балок и принято было решение об эвакуации состава филармонии, то нас перевели сначала в ДК железнодорожников. Владелец Перстеньков Константин (владелец ДК - ПН), собственно, не против заработать на пустующей территории, а нас устраивает, что там есть хороший акустический зал, который соответствует нашим требованиям, - сказал Александр Добровольский.

Также он сообщил, что владелец уже назвал представителям областной власти желательную сумму – 25 миллионов гривен.

— Приходили Кротов вместе с Шевченко, они приходили, разговаривали с владельцем. Владелец сказал, что его удовлетворит сумма в 25 миллионов гривен и он на эти 25 готов сделать вестибюли, залы – косметические дела, - сказал Александр Добровольский.

Однако Евгений Шевченко отметил, что в любом случае надо провести оценку здания, а потом уже называть сумму.

Напомним, ранее артисты филармонии располагались в Доме культуры Николаевского колледжа транспортной инфраструктуры (техникума железнодорожного транспорта). Также напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета и чиновники хотели отвести под областную филармонию Дом офицеров флота или же снести кинотеатр «Искра» и выстроить на его месте новое здание для музыкантов. При этом сами музыканты из филармонии недовольны ДОФом, а его реконструкция оценивалась в 73 миллиона гривен.