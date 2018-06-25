Партии Тимошенко и Гриценко набрали бы больше других голосов на выборах в Раду, - опрос

Среди украинцев, определившихся со своими политическими предпочтениями, 21,6% готовы проголосовать на выборах Верховной Рады за партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко, 15,9% - за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно исследованию, именно такой процент голосов политические силы получили бы, если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них не участвовали партии Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Далее следуют: «Оппозиционный блок» - 11,4%; Радикальная партия - 11,1%; «За жизнь» - 10,5%; «Блок Петра Порошенко» - 7,9%; «Свобода» - 4,6%; «Самопомич» - 4,6%.

В то же время, отмечают авторы опроса, если бы парламентские выборы состоялись при участии политических сил Вакарчука и Зеленского, проценты распределились бы несколько иначе: «Батькивщина» получила бы 19,5% голосов, «Гражданская позиция» - 14,4%, «Оппозиционный блок» - 10,5%, «За жизнь» - 10,3%, Радикальная партия - 9,7%, БПП - 7,3%, «Блок Вакарчука» - 6,2%, «Слуга народа» Зеленского - 5, 2%, «Свобода» - 3,8%, «Самопомич» - 3,5%.

Однако, отмечается в исследовании, если брать голоса всех опрошенных, а не только тех, кто определился, то результаты без Вакарчука и Зеленского выглядят так:

- 11,5% проголосовали бы за «Батькивщину»; - 8,4% - за «Гражданскую позицию»; - 6% - за «Оппозиционный блок»; - 5,9% - за Радикальную партию; - 5,6% - за партию «За жизнь»; - 4,2% - за БПП; - 2,5% - за «Свободу»; - 2,4% - за «Самопомич»; - 1% - за Аграрную партию; - за другие партии - всего 5,5%; - 6,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; - 10,6% - решили не участвовать в голосовании; - 28,8% - не определились, за кого голосовать; - 1,2% - отказались отвечать на вопросы.

При участии Вакарчука и Зеленского голоса разделились следующим образом:

- 10,2% проголосовали бы за «Батькивщину»; - 7,5% - за «Гражданскую позицию»; - 5,5% - за «Оппозиционный блок»; - 5,4% - за партию «За жизнь»; - 5,1% - за Радикальную партию; - 3,8% - за БПП; - 3,3% - за «Блок Святослава Вакарчука»; - 2,7% - за «Слугу народа» Зеленского; - 2% - за «Свободу»; - 1,9% - за «Самопомич»; - 1% - за Аграрную партию; - за другие партии - всего 4%; - 6,2% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; - 9,9% - решили не участвовать в голосовании; - 29,3% - не определились, за кого голосовать; - 2,1% - отказались отвечать на вопросы.

Опрос проводился с 7 по 21 июня среди 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированного Крыма). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, согласно результатам социологического опроса «Центра аналитических исследований», который проводился в конце 2017 года, ни одна из политических партий не имеет большой поддержки у жителей города Николаева.