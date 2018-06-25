«Партия «Основа» отвечает на сложившийся в обществе спрос», – глава Николаевской областной организации Артём Ващиленко

Артём Ващиленко Глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко рассказал в программе «Основа» в лицах» о причинах, побудивших присоединиться его к данной политической силе.

– Для меня было абсолютно логично связать себя с партией «Основа». Та идеология, те ценности, которые исповедуют мои коллеги по партии, абсолютно созвучны с тем, что ценно для меня. В первую очередь, это уважение к людям, которые добиваются успеха своей профессиональной деятельностью. Я был знаком ранее с Сергеем Тарутой и уважаю его как менеджера с безупречной деловой репутацией, известны мне были и другие коллеги. Людям дела, людям бизнеса не нужны вождистские партии, которые представлены в парламенте и уже дискредитировали себя – для меня это очевидно. И это стало одним из ключевых факторов. Сегодня есть доктрина «Украина-2030». Это не политический документ, однако на её основании сформирована партийная Программа стремительного развития из 10 пунктов, – отметил Ващиленко.

Партия «Основа» уже сформировала команду в Николаевской области и приступает к активной информационной кампании.