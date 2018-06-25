«Партия «Основа» отвечает на сложившийся в обществе спрос», – глава Николаевской областной организации Артём Ващиленко

Глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко рассказал в программе «Основа» в лицах» о причинах, побудивших присоединиться его к данной политической силе.
– Для меня было абсолютно логично связать себя с партией «Основа». Та идеология, те ценности, которые исповедуют мои коллеги по партии, абсолютно созвучны с тем, что ценно для меня. В первую очередь, это уважение к людям, которые добиваются успеха своей профессиональной деятельностью. Я был знаком ранее с Сергеем Тарутой и уважаю его как менеджера с безупречной деловой репутацией, известны мне были и другие коллеги. Людям дела, людям бизнеса не нужны вождистские партии, которые представлены в парламенте и уже дискредитировали себя – для меня это очевидно. И это стало одним из ключевых факторов. Сегодня есть доктрина «Украина-2030». Это не политический документ, однако на её основании сформирована партийная Программа стремительного развития из 10 пунктов, – отметил Ващиленко.
Партия «Основа» уже сформировала команду в Николаевской области и приступает к активной информационной кампании.
– Мы ориентированы на людей дела. Государство должно поддерживать тех людей, кто работает, и тех, кто создаёт рабочие места. Наш ориентир – люди, которые работают, созидают, заняты делом. Мы настроены на активную коммуникацию. За достаточно короткий период нам необходимо много рассказать людям. Сегодня мы начинаем кампанию «Основа» для людей», мы хотим как можно более открыто рассказать о партии и её программе. Рассчитываем найти поддержку у жителей Николаева, всех, кому небезразлично развитие николаевской промышленности. Фактически мы отвечаем на сложившийся в обществе спрос. В нашей команде уже очень много людей из малого и среднего бизнеса, врачи, преподаватели, работники финансовой сферы. В нашей организации представлены люди практически всех профессий. Надеюсь, что многих из них мы сможем показать в новых выпусках программы «Основа» в лицах», – добавил Артём Ващиленко.