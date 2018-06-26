Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко во вторник, 26 июня, подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Свою подпись под документом, который запускает создание нового суда, президент поставил во время встречи с выпускниками Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

- Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит всего из двух статей. Статья 1 - образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2 - местонахождение, территориальная юрисдикция и статус определяется законом о Высшем антикоррупционном суде, - заявил он студентам под аплодисменты.

Суд будет работать в Киеве. Кабинет министров должен обеспечить финансирование необходимых для создания суда мероприятий.

Как известно, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. 11 июня президент подписал его.

Напомним, ранее «Центр противодействия коррупции» заявил, что в законе «О Высшем антикоррупционном суде», «подменили» апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.

Также, 21 июня Верховная Рада приняла проект закона №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».