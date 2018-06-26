Тимошенко и Гриценко лидируют в президентской гонке, Порошенко не входит в тройку, - опрос

Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко - лидеры президентских предпочтений украинцев. Если бы выборы состоялись в этом месяце, то за лидера «Батьківщини» проголосовали бы почти 23% тех, кто собирается на выборы и определился с кандидатом.

Об этом сообщает Радио НВ.

За главу Гражданской позиции - 16%. Это результаты опроса Киевского международного института социологии. Третью строчку занимает Олег Ляшко, его готовы поддержать 13%, более 10% - лидера оппозиционного блока Юрия Бойко, примерно столько же действующего президента Петра Порошенко, а 8% - Вадима Рабиновича.

При этом более 28% украинцев еще не определились, за кого голосовать, а каждый пятый украинец испортил бы бюллетень, или не пришел бы на выборы.

Кроме того, КМИС провел отдельное опрос на случай участия в выборах Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. В таком случае шоумен и лидер группы Океан Эльзы получили бы 8,5% и 7,5% процентов голосов соответственно.

По словам заказчиков исследования, один из них, скорее всего, будет участвовать в выборах, а другой - еще колеблется, сообщил гендиректор КМИС Владимир Паниото. При этом социолог отметил, что результаты на выборах могут значительно различаться от результатов этого опроса.

- Эта информация может очень существенно не соответствовать тому, что будет на выборах. Мы не знаем, прежде всего, кто будет принимать участие. Понятно, что если у нас есть определенное электоральное поле, если один кандидат, то он получит гораздо больше, например, Рабинович договорится с Бойко и снимет свою кандидатуру. Это уже меняет ситуацию для тех, кто может войти во второй тур, - сказал Паниото.

Юлия Тимошенко имеет большие шансы выйти во второй тур, считает научный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Алексей Гарань. Впрочем, ее результат на выборах зависит от того, кто победит в первом туре вместе с ней. Кроме того Гарань подчеркнул - уровень поддержки политиков до выборов президента может еще измениться.

- Если произойдет согласно рейтингу, то во втором туре Гриценко будет все возможности победить Тимошенко. Это показывали предварительные опросы. На самом деле для Тимошенко было бы выгоднее, чтобы выходил Порошенко. Ситуация сейчас для Порошенко - у него будут проблемы с выходом во второй тур. И она заключается в том, чтобы этот посторанжевый электорат будет расколот между многими кандидатами, - рассказал Гарань.

Согласно исследованиям КМИС, относительное большинство украинцев поддерживают вступление в евроатлантические структуры. Более 47% граждан поддерживают вступление в Европейский союз, тогда как интеграцию в Таможенный союз поддерживают едва 12% украинцев. Если бы в июне прошел референдум по вступлению в НАТО, то более 41% высказался за такое вступление, около 31% - против, не принимали бы участия в голосовании около 12% опрошенных.

Наибольшая поддержка вступления Евроатлантического военного альянса наблюдалась 2015 года, отмечает директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

С тех пор поддержка НАТО среди украинских граждан несколько уменьшилась, впрочем течение последних трех лет остается постоянным.

- Сейчас действительно чуть менее 50% поддерживают идею вступления Украины в НАТО, но опять же в случае проведения референдума эти показатели все равно будут составлять более 50% среди тех, кто проголосовал бы на таком референдуме. Минимум год или два не фиксируем снижение уровня поддержки НАТО, - отметил Антипович.

Опрос проводился 7-21 июня этого года, опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Статистическая погрешность колеблется в пределах 2%.

Напомним, согласно результатам социологического опроса «Центра аналитических исследований», который проводился в конце 2017 года, ни одна из политических партий не имеет большой поддержки у жителей города Николаева.