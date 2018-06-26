Олигарх Новинский стал президентом «Черноморца», одесский клуб вернули в украинскую премьер-лигу

Депутат от «Оппозиционного блока» и владелец николаевского Черноморского судостроительного завода Вадим Новинский сменит Леонида Климова на посту президента футбольного клуба «Черноморец».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Нынешний президент «Черноморца» Леонид Климов отойдет от дел, а клуб возьмет под свое крыло Вадим Новинский. Приход на тренерский мостик «моряков» болгарского специалиста Ангела Червенкова – лишь первая ласточка грядущих перемен в «Черноморце».

У Новинского есть опыт работы с футбольными клубами. С 2010 по 2014 год он был владельцем и почетным президентом ФК «Севастополь». Однако в июне 2014 он прекратил финансирование клуба.

Официальный сайт УПЛ также сообщает, что клубы элитного дивизиона проголосовали за то, чтобы «Черноморец» заменил ФК «Полтава» в следующем розыгрыше чемпионата Украины. Окончательное решение по поводу участия «Черноморца» в следующем розыгрыше УПЛ будет принято на заседании исполнительного комитета ФФУ.

Климов занимал пост президента одесского клуба с 1998 года. А в 2001 году он стал почетным президентом «Черноморца». Климов является народным депутатом и входит в комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, он должен Национальному банку 3,4 миллиарда гривен в связи с банкротством его «Имэксбанка».

Напомним, что Генпрокуратура передала в суд дело о приватизации Новинским «Черноморского судостроительного завода».