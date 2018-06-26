Холодницкий и его семья получили бесплатно пять участков под Киевом, - Центр противодействия коррупции

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили пять земельных участков общей площадью 0,48 га.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

Четыре из пяти участков расположены на территории Киево-Святошинского района, где Холодницкий ранее работал прокурором. Земля находится в селах Белогородка, Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка. Все участки Холодницкий, его мать и сестра получили под бесплатную приватизацию в 2012 — 2015 годах.

- Неоднократное выделение безвозмездно земли под Киевом прокурору района и его семьи, которая даже не проживает в Украине, выглядит довольно странным, — заявил юрист ЦПК Виталий Цокур.

По данным ЦПК, земля, которая досталась семье Холодницкого, стоит от тысячи долларов за сотку и обычно не выделяется бесплатно гражданам.

Всего Назар Холодницкий и его сестра, которая 20 лет проживает в Италии, владеют 12 объектами недвижимости, 8 из которых расположены на территории Киево-Святошинского района.

Среди них квартира в городе Вишневом от застройщика «Акварели», который фигурирует в деле о взятке и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Также в 2013-1014 годах, кода Холодницкий был прокурором Киево-Святошинского района, его сестра и мать приобрели в селе Софиевская Борщаговка две квартиры у одного и того же застройщика ООО «МИД СЕРВИС» на 183 м² и 125 м².

В 2017 году сестра Холодницкого также обзавелась квартирой в селе Крюковщина. По данным ЦПК, семья прокурора владеет также 2 квартирами и жилым домом в Львове.

В свою очередь Холодницкий удивлен появлением в СМИ информации о его недвижимости. Он утверждает, что вся его собственность была отражена в декларациях, сообщает «Украинская правда».

- Что я могу сказать: это очередной вброс «Центра сплетен». Я не понимаю, почему об этом вдруг начали говорить в 2018 году, все эти земли были в собственности еще в 2012-2013 годах, – говорит антикоррупционный прокурор.

Холодницкий подтвердил, что в 2012 году действительно обращался в сельский совет о выделении двух земельных участков. По его словам, земля ему и сестре выделена и оформлена надлежащим образом.

При этом глава САП опроверг информацию о доме во Львове:

- Пусть мне скажут адрес – я там поживу. Относительно квартир — одна квартира это наследство от матери, другая — от бабушки.

Также Холодницкий заявил, что имущество, о котором пишет ЦПК, «стоит дешевле, чем одна квартира некоторых борцов с коррупцией в центре Киева».

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.