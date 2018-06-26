«Разве это не боль?» - начальники райавтодоров Николаевщины заявили, что им не дают работать, и винят в этом САД

Руководители районных автодорожных служб Николаевской области заявили, что не могут нормально работать и обвинили в этом Службу автомобильных дорог, руководство которой, в свою очередь, видит проблему в Облавтодоре.

Об этом шла речь во вторник, 26 июня, в ходе комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На комиссию к депутатам пришли практически все руководители райавтодоров. Обозначить проблему решил один из сотрудников Облавтодора. По его словам, САД выделяет финансирование не в достаточном размере. В связи с этим Облавтодор обратился к депутатам за помощью.

— Ситуация сложилась настолько негативная, что мы пришли с начальниками райавтодоров услышать от вас, какое дальнейшее существование облавтодора, райавтодоров, как вы можете им помочь, - рассказал сотрудник Облавтодора.

Начальник Еланецкого райавтодора Александр Моисеенко, в свою очередь, зачитал обращение к главе областного совета Виктории Москаленко, в котором, в частности, говорилось о том, что по мнению руководителей райавтодоров, САД хочет привести Облавтодор к банкротству и полностью ликвидировать. Также, в обращении было сказано, что райавтодоры сидят без работы, потому что САД не дает заданий.

— Я обратился к вам, потому что есть боль. Это маленькая, а большая будет потом. Когда зимой фуры будут стоять, когда люди замерзнут, а некому решать. Люди разбежались, со всего коллектива осталось 50%. Разве это не боль? – сказал Александр Моисеенко.

Руководитель Врадиевского облавтодора Ольга Татаренко напрямую обвинила заместителя начальника САД Андрея Кристенко в том, что именно он решил уничтожить Облавтодор.

— Я считаю, что причина того, что сейчас разваливается наша система в заместителе Службы автомобильных дорог Христенко Андрее. Начальники меняются, а он остается. Я не знаю, почему у него какое-то отношение к уничтожению Облавтодора, но у него цель – уничтожить Облавтодор. Я не боюсь это открыто сказать, - сказала Ольга Татаренко.

Депутат Иван Кухта также раскритиковал работу САД, отметив, что райавтодорам надо давать работу, а САД, по его словам этого не делает. В доказательство этому он привел в пример тендер на 183 миллиона гривен на эксплуатационное содержание дорог, заказчиком которого выступило управление инфраструктуры Николаевской ОГА. Торги выиграл не один из местных райавтодоров, а фирма «Николаевавтодор», руководителем которой является депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач. При этом, как утверждает Иван Кухта, «Николаевавтодор» все равно берет райавтодоры в качестве субподрядчиков.

— Это провальная работа Облавтодора и Службы автомобильных дорог, потому что вы не сработали в этом отношении, - заявил Иван Кухта. — Сработать, принять решение и сесть после этого? – ответил Андрей Максименко. — Не надо принимать решение. Мы с вами говорили. Надо было усиливать техникой, придумать, - сказал Кухта.

Начальник САД Андрей Максименко, в свою очередь, заявил, что задание для Облавтодора, чтобы те рапредили их в райавтодоры, прописываются каждый месяц. Также он отметил, что финансирование опять же проходит через Облавтодор, перед которым у САД долгов нет.

— Может не все райавтодоры не знают, что происходит на самом деле. Я сообщаю, что с начала года в Облавтодор Службой автомобильных дорог было перечислено 36 миллионов, 538 тысяч, 792 гривны. На сегодняшний день никаких долгов, одни формы остались, еще рассматриваем, а так никаких долгов перед Облавтодором у Службы автомобильных дорог нет. (…) Каждый месяц было выписано задание на Облавтодор. Например, 23 мая было выписано задание, где, пусть не много, но «ямочный ремонт с использованием фризы..». Почему вы его не делали? – спросил Андрей Максименко.

В ответ на это начальник Еланецкого райавтодора заявил, что у них нет материалов, на что Максименко заявил, что этот вопрос надо задавать не САД.

— Вам нечем делать, это не вопрос к службе. Это вопрос ко внутреннему устройству Облавтодора, почему нечем делать, - сказал Андрей Максименко.

В ходе разговора между Максименко и Моисеенко возникла перепалка – начальник Еланецкого райавтодора сорвался на крик и сказал: «Может и вы залезьте в долги, дайте сделать дороги!», на что Максименко ответил: «Хватит орать!».

После этого Андрей Максименко добавил, что предлагает реорганизовать Облавтодоры на всеукраинском уровне.

— Мое предложение – это реогранизация Облавтодора. При том это должно быть по всей Украине. Это оптимизация, потому что, насколько я знаю, зарплаты они съедают 3,5 миллиона гривен в месяц, - отметил Максименко.

В свою очередь, депутат облсовета Михаил Талпа рассказал о том, что уже имел негативный опыт ведения дел с Облавтодором, а также добавил, что руководитель предприятия уже не ходит ни на комиссии, ни на сессии.

— Я обращался и устно, и в письменной форме. И просьба была моя очень простая – сделайте фризой первомайский спуск. Потому что, когда я приехал и уже увидел на этом повороте венок, я уже понял, что это край. Я тогда сделал заявление на сессии, на комиссии. И когда мне пришел ответ, что фриза будет, когда, мы не знаем, на это надо 146 тысяч, я понял, что руководитель Облавтодора назначенный – он не решает вопросы, он не на своем месте. Может он приехал на сезон, может занимался вопросами, но он точно не решил вопрос, который должен был быть решен. С одной стороны, я согласен, нужно поддержать наши райавтодоры, но у меня ощущение, что они заложники ситуации. Есть руководство Облавтодора, которого опять с ними здесь нет. Его не было на прошлых комиссиях, его не было на сессиях, он был в командировке и сегодня он в командировке. - отметил Михаил Талпа.

После этого Михаил Талпа добавил, что руководителем Облавтодора должен стать кто-то из местных начальников. В свою очередь, депутат Александр Бондарь также поддержал САД, заявив, что, по его информации, Служба, как заказчик, выполняет работу полностью, также, как и отрабатывает вопрос финансирования. После этого он также обратил внимание на руководителя Облавтодора.

— Мы по сегодняшний день три месяца не видим вашего руководителя – начиная от сессии, любой комиссии. Даже министр инфраструктуры приезжал и его не было даже на встрече с министром. Это парадокс. Так не может быть, - сказал Александр Бондарь.

Перед депутатами также выступил начальниу Снигиревского райавтодора Виктор Тодоров, который признался, что ему стыдно за николаевские дороги и пожаловался на отсутствие финансирования.

— Мне сегодня стыдно, когда я пересекаю границу Херсонской области, на одной и той же дороге находимся, и у нас по колено ямы, а там идеально все – ни одно ямы, покошено, знаки, а я этого не могу сделать, у нас финансирования нет, - сказал Виктор Тодоров.

Андрей Максименко подчеркнул, что вообще не видит работу Облавтодоры, в том состоянии, в котором он находится. А начальник Еланецкого райавтодора предложил уволить обоих начальников – Облавтодора и САД. Эту идею поддержал один Иван Кухта.

— Тут надо выйти на сессию и менять двух руководителей. Поставить, чтоб они были, как брат и сестра, как муж и жена, чтоб спали вместе, делали вместе, болели этим. То есть, он хозяин – я исполняю, вот это будет дело! – сказал начальник Еланецкого райавтодора.

После долгой дискуссии депутаты рекомендовали Максименко собрать руководителей райавтодоров и обсудить с ними сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что исполняющий обязанностей начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко заявил, что его не устраивает работа «Николаевского Облавтодора», поскольку тот не выполняет порученные задания.