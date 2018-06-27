Антикоррупционный суд: fake или украинское «ноу-хау»?

Накануне Дня Конституции президент Петр Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда. Однако без учета принципиальных требований МВФ и с украинским «ноу-хау» — ещё одним сопроводительным законом — все первоначальные ожидания от АКС как независимого и эффективного органа в борьбе с коррупцией ТОП-чиновников будут просто сведены на нет.

Не без проволочек

Еще в начале прошлой пленарной недели у большинства депутатов были сомнения на счёт принятия в целом хоть и технического, но ключевого закона о создании антикоррупционного суда.

«Без принятия этого закона запустить работу суда будет невозможно. Поэтому президент может до последнего и сколько ему угодно тянуть с подачей этого закона», — говорила LB.ua вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Но вопреки этим прогнозам глава государства не заставил долго ждать, буквально сразу же подав документ на экспертизу в Высший совет правосудия. Последний справился за четыре дня, одобрив президентский проект.

Дело оставалось за Радой, где до последнего продолжались консультации и сохранялась интрига относительно голосования за этот закон. Во вторник нардепы трижды не смогли включить законопроект в повестку дня сессии. Примечательно, что большая часть как раз президентской фракции БПП, включая главу профильного комитета ВР по вопросам правосудия Руслана Князевича, не дала необходимых голосов. В унисон с ними не голосовали депутаты из «Оппоблока», депутатских групп «Видродження» и «Воля народа» и даже «Батькивщины» с Радикальной партией Олега Ляшко. Тогда как большинство «Народного фронта» и «Самопомич» настаивали на необходимости принятия законопроекта. Но несколько «камбэков» к голосованию и настоятельные призывы спикера Андрея Парубия к депутатам«собраться» и «консолидироваться» так и не помогли.

«Фракция Порошенко целенаправленно “топит” закон. С ними по команде то голосуют, то не голосуют нардепы «Оппоблока» и групп в обмен на то, что пока что до осени на тормоза спустили представления ГПУ о лишении неприкосновенности их депутатов», — заявил LB.ua собеседник из руководства фракции «Народный фронт».

Однако уже через два дня, в четверг, депутаты поспешно внесли в повестку и сразу же проголосовали в целом за закон. Почему?

«Без давления Запада и кредиторов вновь не обошлось. На кону — большие риски отказа МВФ в предоставлении следующего транша. Плюс вместе с рамочным законом о создании суда пытаются протянуть сопроводительный законопроект о внесении изменений в закон о статусе судей и судоустройстве, куда внесли такие статьи, которые с ног на голову ставят саму идею создания антикоррупционного суда. То есть, шахер-мохеры с судом продолжаются вовсю. Не мытьем, так катанием делают все, чтобы создать карманный суд», — пояснил нардеп-«фронтовик».

Скандальная норма — standby и угрозы МВФ

Как известно, в результате принятия в целом первого закона «О Высшем антикоррупционном суде» в итоговой редакции, которую подписал президент, «вдруг» появилась противоречивая норма. А именно, чтобы дела против ТОП-коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции в новосозданном Антикоррупционном суде. Таким образом ТОП-ы, в отношении которых уже открыты дела (Прим.: как, например, по экс-главе ГФС Роману Насирову) могли себя застраховать от непредвзятого АКС. И могли оспорить приговоры в апелляции «самых честных и справедливых» судов Украины.

«Появление этой нормы — чистой воды шулерство! Власть вписала эту норму в закон, которой не было в изначальной редакции, чтобы обезопасить саму себя», — уверен нардеп от «Самопомочи» Егор Соболев.

В ответ на эти обвинения во фракции БПП пояснит, что на самом деле как раз такая редакция по апелляции, на которой настаивают оппозиционеры, была предложена в первой редакции самим президентом.

- Но в ходе рассмотрения закона, из-за «разного рода общественных деятелей она была исключена», — заверял глава фракции БПП Артур Герасимов.

В оппозиции же продолжают настаивать, что глава профильного комитета Князевич вообще не зачитывал поправку относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в созданном Высшем антикоррупционном суде. И якобы такая правка появилась «шито-крыто» только за час до голосования в тексте документа.

К слову, в ЕС и МВФ не сразу отреагировали на появление этой скандальной новации. Только через неделю директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд настаивает на как можно скорейшем принятии поправки «для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции, как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении», — сказала она.

О необходимости отменить поправку по апелляции заявили и в Госдепе.

В то же время, МВФ, который ранее грозил отказом в дальнейшем финансировании в случае невыполнения требований к закону об АКС, не смутила ещё одна спорная норма об отборе судей ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Где экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. А право вето на решение занимать должность судьи в Антикоррупционном суде по сути остаётся за подконтрольной ВККС в таком раскладе.

В ходе рассмотрения технического законопроекта о запуске суда об этом требовании международных партнеров не раз напоминали депутаты оппозиции. Однако коалиция стояла на своём, отказавшись включать этот вопрос даже в повестку дня.

«Мы не видим оснований для того, чтобы менять уже принятый закон», — выступал замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко.

Негласно во фракции президента объясняют, что надежд на продолжение финансирования МВФ до выборов главы государства и так не много.

«Поэтому смысла выполнять все их «хотелки» тоже нет. Знаете, наши отношения с фондом все больше напоминают: «денег нет, но вы держитесь». Естественно, они будут сегодня выдвигать одни требования, завтра — другие, послезавтра — третьи. Только чтобы под любым предлогом оттягивать новый транш», — добавил собеседник LB.ua из БПП.

Ещё один «рояль» в кустах

«Норма об апелляции — это ещё не весь апогей! Главные вызовы для антикоррупционного суда заложены в ещё одном законопроекте — о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» (7441), который, благо, приняли только в первом чтении», — подчеркнула нардеп от «Самопомочи» Елена Сотник.

Кстати, этот законопроект проголосовали сразу же после принятия технического — о запуске суда. И показательно, что без обсуждения по полной процедуре.

Сотник не сомневается, что данный законопроект — это пример «уже классической истории, когда в нужных законопроектах мы все равно видим частные интересы.

- В этом законопроекте есть целый ряд вещей, которые необходимо исключить, в частности это касается судебной администрации, которая будет осуществлять обеспечение деятельности судебной системы с точки зрения административной и технической. Решайте кадровые свои вопросы — это мое обращение в Администрацию президента — решайте, пожалуйста, но не через такие законы», — сказала она.

С этим согласен заместитель Юлии Тимошенко — Сергей Соболев.

«Фракция «Батькивщина» внимательно изучила этот законопроект и знаете, он поражает. Под красивыми словами о создании антикоррупционного суда пробуют внести изменения в десятки статей, регулирующих работу общих судов. И поэтому возникает вопрос: а при чем здесь антикоррупционный суд? Причем здесь антикоррупционный суд в порядке распределения дел, который вы фактически уничтожаете этими изменениями? Электронное распределение дел, за который Верховная Рада боролась столько лет, вашим законопроектом фактически уничтожается. Причем здесь распределение дел, которое по этому закону будет происходить совершенно по другой схеме?», — возмущался депутат.

Создание нового «монстра» — судебного «смотрящего» в виде Госадминистрации, отказ от электронного распределения дел — это ещё не все «сюрпризы», предложенные в сопроводительном документе.

«Вы же посмотрите! Это ж как интересно, мягко говоря, как в законопроект закралась такая вещь, например, как предложение ограничить члена Общественного совета добродетели АКС, за который так боролся МВФ, в распространении информации, ставшей ему известной в связи с исполнением функций члена этого совета. То есть, членам этого совета хотят просто запретить распространять информацию о нечестных кандидатах на судейские должности. Это полный бред, который нам предлагают впихнуть в закон! Во-вторых, предлагается предоставить Государственной судебной администрации Украины право принимать решение о количестве судей в палатах Высшего специализированного суда. О чем это говорит? То есть, предлагают сделать, собственно говоря, судей АКС — зависимыми от Государственной судебной администрации. в таким виде этот закон похоронит сам антикоррупционный суд», — прогнозирует внефракционный нардеп Юрий Левченко.

В «Народном фронте» согласны с тем, что все эти спорные моменты нужно «почистить».

Так, нардеп Андрей Помазанов признал: «законопроект — несовершенен, имеет некоторые нюансы.

- В законе действительно пытаются изменить статус Государственной судебной администрации, а именно территориальных управлений, поэтому думаю, что ко второму чтению мы сможем его качественно доработать», — пообещал он.

По сему, стоит держать руку на пульсе. Ведь окончательная точка в процессе создания антикоррупционного суда ещё не поставлена.

Анна Стешенко, Левый берег