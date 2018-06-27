«В чем дело? WTF?!» - Омелян обвинил глав ОГА в плохих дорогах в регионах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, кто несет ответственность за плохое состояние дорог в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, с начала года 123 000 км дорог были переданы на областной уровень. На их содержание предусмотрено 35% Государственного дорожного фонда, который начал работать в 2018 году.

«В 2018 — бюджет областных дорог составляет более 11 млрд грн! Поэтому, когда Вы видите, что местные дороги не ремонтируют — имеете полное право спросить у руководителя области: «В чем дело? WTF?! Pourquoi?».

Также Министерство инфраструктуры подготовило инфографику, в которой показано, сколько на самом деле использовано средств на ремонт дорог в разных областях.

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА заявил, что «мощность» Николаевской области не позволяет использовать большие суммы денег на ремонт дорог.