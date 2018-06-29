Главный «радикал» Ляшко в футболке от люксового бренда «Burberry» показал на рынке, как надо покупать украинские вещи

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко похвастался в соцсети, что купил на рынке в Миргороде трусы. При этом сам политик был одет в футболку Burberry за 10 тысяч гривен.

«Продавцы жалуются, что выручка плохая — все подходят, смотрят, но ничего не покупают, потому что денег нет. Поэтому я требую радикально увеличивать украинцам зарплаты. Чтобы у них были деньги и на трусы, и на молоко, и на мясо. А у женщины Веры — была работа. Своим примером показываю, что покупать надо у украинцев и платить украинцам!», – написал нардеп в Facebook.

На брендовую вещь Ляшко обратил внимание журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

«Украинская политика — это когда радикал Олег Ляшко в поло элитного британского бренда Burberry кичится тем, что покупает белье на рынке, пропагандируя лозунг «покупай украинское — плати украинцам»», – написал в Facebook журналист.

На сайте Burberry цена на похожие футболки колеблится от 210 евро до 320.

Напомним, ранее НАБУ установило факт подделки документов по сделке о продаже машины Ляшко за 2,2 миллиона гривен.

Отметим, согласно электронной декларации за прошлый год, Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, в 2017 году нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.

Также, ранее сообщалось, что мать Ляшко, находясь на пенсии, купила очередную квартиру в центре Киева