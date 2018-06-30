Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза, - СМИ

Президент США Дональд Трамп предлагал французскому лидеру Эммануэлю Макрону выгодную торговую сделку, при условии выхода Франции из Евросоюза.

Об этом сообщает колумнист The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники.

По данным издания, в апреле в ходе совместной встречи Трамп предложил Макрону покинуть ЕС в обмен на торговую сделку, условия которой были более выгодные, чем с Евросоюзом в целом. В Белом доме не стали комментировать данную информацию.

Напомним, президент Франции пребывал в Вашингтоне с официальным визитом с 23 по 26 апреля. На встрече Трампа и Макрона обсуждалась выработка общей позиции по иранской ядерной сделке. В мае глава Франции заявлял, что Париж не станет начинать санкционную войну с США из-за их выхода из ядерной сделки с Ираном.

В апреле президент США убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». В обмен на это он был готов предложить Евросоюзу новые договоренности по взаимной торговле.

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки». После этого европейские страны выступили против восстановления России.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Трамп стремился улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией после вступления в должность. Правительство США и другие страны ввели жесткие санкции в отношении России, связанные с аннексией в Крыму, и эти санкции остаются в силе.