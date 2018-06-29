В США полиция задержала 600 протестующих против миграционной политики Трампа

Полиция Капитолия арестовала около 600 человек у здания Сената. Люди пришли к Сенату, чтобы высказать протест против миграционной политики Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Time».

Протест продолжался около двух часов. По данным полиции, демонстрация не была согласована, поэтому пришлось задерживать участников акции. После обработки персональных данных всех их отпустили.

Как известно, в соответствии с политикой «нулевой терпимости» Трампа правительство начало преследование всех мигрантов, попавших в страну без разрешения. Трамп прекратил свою политику отделения детей от своих задержанных родителей под давлением общественности, но около 2000 из них все еще удерживаются отдельно, многие семьи говорят, что они не знают, как их найти.

Напомним, ранее журналисты показали, как в США детей нелегальных мигрантов держат в клетках.