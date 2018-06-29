«Найдены не только казачьи кресты»: на Николаевском кладбище коммунальщики во время уборки мусора нашли человеческие останки

Работники коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» во время уборки самовольной свалки на кладбище обнаружили человеческие останки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк.

Как известно, ранее в КП НРС возмутились, что на Терновском кладбище неизвестные выкопали с мест захоронений старинные, так называемые «казачьи», надмогильные кресты и выбросили их в мусор. По мнению директора КП, это могли сделать местные жители для того, чтобы захоронить на этом месте своих родственников.

«В процессе работ по ликвидации мусорного завала на Терновском кладбище были найдены не только казачьи кресты», – написал Михаил Трофанюк.

На сайте этого КП сообщается, что найденные в процессе уборки мусора останки теперь нужно будет захоронить должным образом.