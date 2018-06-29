Результаты медицинской реформы будут видны через 2-3 года, - Гройсман

Премьер-министра Владимир Гройсман прогнозирует, что результаты начатой правительством реформы системы здравоохранения в полной мере будут заметны через 2-3 года.

Такое заявление глава правительства сделал в интервью изданию «Обозреватель».

Гройсман отметил, что действующая глава Минздрава Ульяна Супрун - человек, способный ломать схемы, которые десятилетиями существовали в медицинской сфере.

- Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, которая приехала сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере, - отметил Гройсман.

По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно реформ, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств, - представляют собой в основном манипуляции.

- Сейчас мы закупаем препараты, которые заранее готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. Например, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации, - добавил Гройсман.

Он отметил, что закупка является централизованной, через ООН, международные тендеры, которые невозможно «скомбинировать».

- Чтобы попробовать там что-то украсть, надо быть больным на голову! Сейчас есть попытки навязать «своего» министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и опять все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения. И процесс пошел. Уже 9 млн украинцев заключили договора на обслуживание семейными врачами. Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону, - отметил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что главный результат работы Ульяны Супрун на должности и. о. министра здравоохранения в том, что она не дает воровать деньги из з государственного бюджета.