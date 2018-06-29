«На Николаевщине развивается структура общественных приемных партии», - руководитель николаевских радикалов Игорь Николаенко

С начала июня команда Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко открыла три общественных приемных – в городе Николаеве, Новобугском и Новоодесском районах.

Об этом рассказал руководитель Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко, передает пресс-служба партии.

Так, еще в начале июня начала работу общественная приемная областной организации в Николаеве. Тогда, во время открытия, Игорь Николаенко заявил, что сформированная команда готова к построению эффективной структуры партии в области.

Общественную приемную партийной организации открыли 23 июня в Новом Буге, где руководителем районной организации Радикальной партии Олега Ляшко был выбран Василий Гаврилюк.

«Депутаты от нашей политической силы инициировали важные, стратегические решения для местных общин, которые скоро покажут свой результат. Главное, что у нас есть кредит доверия от жителей района – они надеются, что Радикальная партия Олега Ляшка сможет их защитить», - поделился глава Новобугской районной организации РПЛ.

В Новоодесском районе общественная приемная партийной организации начала свою работу с 27 июня. Руководитель областной организации РПЛ Игорь Николаенко, во время открытия в Новой Одессе, озвучил, что есть первые результаты системной работы – люди начали обращаться с проблемными вопросами и получают необходимую помощь, поэтому структуру необходимо развивать.

Глава Новоодесской организации РПЛ Елена Коваленко сообщила, что теперь появится возможность более оперативно отрабатывать обращения граждан. Также есть понимание с депутатами местных советов от Радикальной партии Олега Ляшко в районе – они будут участвовать в решении вопросов людей, которые будут обращаться в общественную приемную партии.

Игорь Николаенко поделился дальнейшими планами и уточнил, что вместе с партийцами будет работать до тех пор, пока идеи Радикальной партии не будут донесены до каждого жителя Николаевщины.