На Центральном проспекте в Николаеве «ВАЗ» догнал «Daewoo» – одного человека забрала «скорая»

В Николаеве в пятницу, 28 июня, на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ВАЗ» и «Daewoo», в котором пострадала водитель одной из легковушек.

Об этом сообщает «0512».

Оба автомобиля по проспекту Центральном со стороны улицы Садовая в сторону улица 6-я Слободская. Напротив остановки 3-я Слободская из-за несоблюдения интервала дистанции автомобиль «ВАЗ-2106» врезался в «Daewoo».

Вследствие ДТП пострадала девушка, которая управляла автомобилем «Daewoo». Пострадавшую медики госпитализировали в больницу, где определят тяжесть травм.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Напомним, в Запорожской области «Daewoo» выехал «на встречку» и столкнулся «Мercedes». В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек.

