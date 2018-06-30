«Посмотрим», – Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским

Президент США Дональд Трамп ответил «Посмотрим» на вопрос о возможности признания Крыма российским.

Трамп общался с журналистами 29 июня на борту своего самолета, сообщает Bloomberg.

Вопрос был задан в контексте грядущей встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Президент США пообещал, что поговорит с российским лидером «обо всем».

— Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о выборах — и мы не хотим, чтобы кто-нибудь вмешивался в выборы, — заявил Трамп.

Напомним, американские сенаторы-республиканцы Джефф Флэйк (от штата Аризона) и Бен Сасс (от штата Небраска) раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он предложил вернуть Россию в состав «Большой семерки».