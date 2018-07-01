Так в 1994 году величайшие державы нашей планеты гарантировали нам нашу целостность и неприкосновенность в обмен на наш отказ от ядерного оружия. Да, это подписание того самого Будапештского меморандума, цену которого мы осознаём уже пятый год.

Маленькая и диктаторская Северная Корея послала всех на х... и с ними считаются и договариваются...

Мощная, сильная и демократическая Украина поверила подписям глав США, Великобритании и России, а также устным заверениям глав Франции и Китая. И нас развели как наивных и доверчивых...

Отказавшись от ядерного оружия, мы стали слабее и с нами перестали считаться. О своих обязательствах великие мира сего забыли, от этих обязательств остались только «встревоженность», «озабоченность», и «глубокая взволнованность» с «обеспокоенностью»...

Теперь Трамп будет торговаться с Путиным, а в качестве одной из разменных монет, как он уже заявил, будет признание статуса Крыма, как и позиции в Сирии.

При этом они, не выполнив свои обязательства перед нами, управляют нами и разменивают нас.

Я абсолютный приверженец и европейских ценностей, и европейского образа жизни. Но при этом я ещё и абсолютный приверженец неукоснительного соблюдения своих обещаний, а уж, тем более, скреплённых подписью.

Из этой ситуации рекомендую каждому сделать выводы. На любом уровне, в любых масштабах переговоров: государственных, в бизнесе, в личных договоренностях.

Никогда не стоит отказываться от своих реальных преимуществ Сегодня в обмен на какие-то теоретические обещания в Будущем. Любые договоренности со временем подвержены инфляции, причём прогрессирующей инфляции.

Если вы сами о себе не позаботитесь, то никто не будет заморачивать свою голову вашими проблемами и никто не будет жертвовать своими интересами ради ваших. Либо вас пользуют, если вы проявляете слабость, либо с вами считаются, если вы проявляете силу.