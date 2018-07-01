Италия на лето закрыла порты для кораблей с мигрантами

Итальянские порты будут закрыты на все лето для судов, которыми неправительственные организации вывозят беженцев из Африки.

Об этом сообщил министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, сообщает «Корреспондент.НЕТ» ссылаясь на «The Local».

В частности, Сальвини обвинил некоммерческие и правозащитные организации в том, что своей деятельностью они играют на руку контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки. Как отмечает ВВС, министр заявил, что подобная деятельность таких организаций отныне незаконна.

Он также приветствовал соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, которое, как надеются в Италии, уменьшит нагрузку, которую испытывает страна в связи с притоком мигрантов.

При этом в ЕС опубликовали данные о том, что уровень миграции в стране сократился на 95% по сравнению с пиком кризиса в 2015 году. Впрочем, в последние недели этот показатель стал снова возрастать.

Напомним, что Италия не позволила гуманитарному судну Aquarius, на борту которого находится более 600 мигрантов, войти в любой из своих портов, и дала судну распоряжение следовать на Мальту, но та также отказалась принимать судно.