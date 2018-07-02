Министр Омелян из-за проблем у украинцев в аэропортах созывает совещание с туроператорами и авиакомпаниями

Министр инфораструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 3 июля, проведет собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров.

Об этом министр написал в Facebook.

«Во вторник собираю у себя коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании. Будем завершать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность, и приводить их всех в себя. Объективно, рынок за последние два года вырос более чем два раза, что во многих породило желание заниматься откровенной халтурой. Значит, время напомнить о порядке и первым ставить критерий качества», - написал министр.

Днем ранее в телеэфире Омелян заявил, что обратится к Генеральной прокуратуре в связи с мошенничеством со стороны туроператора «Oasis Travel», который задолжал перевозчику «Bravo» более миллиона долларов

Напомним, группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждать, когда же им дадут улететь домой. При этом у них возникли проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме. 2 июля застрявшие в грузинском аэропорту туристы из Николаева успешно вернулись домой.