«Хочет участвовать в выборах президента»: Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство.

Об этом сообщают «Новости-Грузия»

Саакашвили заявил, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах. По его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения.

- Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство, — заявил Саакашвили.

Он также заявил, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких «фильтров».

- Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ, - сказал третий президент Грузии.

Напомним, в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам заключения.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Саакашвили признали виновным по статье «злоупотребление служебными полномочиями» в деле об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Следствие утверждает, что лично Саакашвили способствовал фальсификации расследования дела, а также незаконно помиловал убийц раньше срока.