Скандальный Холодницкий сохранит должность руководителя САП, - СМИ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сохранит свою должность.

Об этом сообщает издание INSIDER, ссылаясь на заключение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Александра Ковальчука.

Так, из заключения следует, что жалоба генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника является мотивированной, но статья закона о руководителе САП, которая дает исчерпывающий перечень оснований его увольнения с должности, не содержит такой причины.

«Допущенный Холодницким Н. дисциплинарный проступок наносит вред авторитету органов и уменьшает доверие граждан к ведомству, пренебрегает общечеловеческими моральными ценностями, мешает формированию нравственно-правовой позиции во взаимоотношениях с гражданами», - подчеркивается в заключении.

Вместе с тем в заключении отмечается, что увольнение руководителя САП осуществляется главой ГПУ по рекомендации Совета прокуроров Украины и исключительно на основаниях, предусмотренных частью первой статьи 51 закона «О прокуратуре».

Следует отметить, что статья 51 предусматривает общие условия увольнения прокурора с должности, прекращения его полномочий в должности. Отметим, прокурор увольняется с должности в случае: невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; нарушения им требований относительно несовместимости, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона; вступления в законную силу судебного решения о привлечении прокурора к административной ответственности за коррупционное правонарушение, связанное с нарушением ограничений, предусмотренных законом «Об основах предотвращения и противодействия коррупции»; невозможности перевода на другую должность или отсутствия согласия в связи с непосредственным подчинением близкому лицу; вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него.

Также среди оснований: прекращение гражданства Украины или приобретение гражданства другого государства; подача заявления об увольнении с должности по собственному желанию; невозможность дальнейшего пребывания на временно вакантной должности; ликвидация или реорганизация органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

«Применение к Холодницкому Н. дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 49 закона «О прокуратуре» (увольнение с должности в органах прокуратуры), противоречит требованиям части первой статьи 41 этого закона», - подчеркнул в заключении Ковальчук.

Поэтому, по убеждению члена КДКП, на Холодницкого можно наложить только дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Издание также отмечает, что заседание КДКП относительно действий антикоррупционного прокурора запланировано на следующую неделю. Также указано, что вывод Ковальчука есть в распоряжении членов КДКП, а также жалобщиков - генпрокурора и директора НАБУ. Сам Холодницкий сообщил изданию, что пока с текстом не знаком.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.