Третья степень аварийности: В сессионном зале Николаевского облсовета нельзя проводить мероприятия

В нескольких помещениях здания Николаевского облсовета нельзя находиться, поскольку они находятся в аварийном состоянии.

Об этом шла речь в понедельник, 2 июля, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Денис Белосвет (справа) Вопрос об аварийности помещений поднял заместитель начальника управления капитального строительства Николаевской ОГА, главный инженер Денис Белосвет. В комментарии «Преступности.НЕТ» он рассказал о том, что из четырех категорий аварийности столовой ОГА присвоена вторая категория, а третья – сессионному залу.

— Вторая категория присвоена столовой, третья категория – сессионный зал – людей необходимо выводить оттуда. (…) В зале пристройка, конференц-зал, холл, фойе отнесены к категории физического состояния «три» - непригодные к нормальной эксплуатации. Есть разрывы, конструктивные изменения, - сказал Денис Белосвет.

По оценке эксперта, на сегодняшний день необходимо оградить опасную территорию лентами и не допускать туда людей.

— Оградить опасную зону сигнальными лентами для недопущения людей в данную зону. Запретить проведение общественных мероприятий в данном помещении, - сказал Денис Белосвет.

Он также отметил, что техническую оценку здания проводили сертифицированные специалисты Николаевского филиала государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт» НИИ проект-реконструкция» по заказу областного совета.

На заседании комиссии заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи отметил, что ему ранее уже сообщали о трещинах в фундаменте здания.

— Почему начали с основания фундамента, потому что, насколько мне докладывали, пошли трещины. Надо по идее поставить маяки, завести журналы – сказал Валентин Гайдаржи.

О причинах аварийности неизвестно. Предварительно на ремонт помещений понадобится 22 миллиона гривен. Примечательно, что оценку здания проводили еще в конце 2017 года. Также ни Денису Белосвету, ни депутатам неизвестно, сколько стоила оценка аварийности сооружения. Выслушав отчет депутаты решили принять его к сведению.

Стоит отметить, что очередная сессия Николаевского областного совета запланирована на 5 июля.

Напомним, работников Николаевской областной филармонии, здание которой находится в аварийном состоянии, хотят переселить во Дворец Культуры Строителей, владелец которого изначально заявлял, что хочет получить за здание 25 миллионов гривен.