В связи с декоммунизацией Николаевскую библиотеку Гмырева опять хотят оставить без имени

Николаевскую областную универсальную научную библиотеку имени Алексея Гмырева в очередной раз хотят переименовать и убрать из названии «имени Гмырева». Такое решение было принято в связи с законом о декоммунизации.

Об этом шла речь в понедельник, 2 июля, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Михаил Димитров С предложением к депутатам обратился руководитель управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Алексей Гмырев имел отношение к Великой русской революции 1917 года.

— Он революционер, который до 1900-го года не имел никакого отношения к 17-му году, но университет Национальной памяти сказал, что не отвечает нашей довидке, поэтому мы снимаем «имени Гмырева» и оставляем, как есть, - сказал Михаил Димитров.

Также он отметил, что сам оставил бы старое название. Выслушав, депутаты не поддержали предложение. Однако на профильной комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта предложение было поддержано, так же, как и на комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства.

Для справки: Алексей Гмырев – российский поэт. Как известно, он был рабочим, членом Российской социал-демократической рабочей партии (которая потом раскололась на большевиков и меньшевиков). За распространение прокламаций в 1905 году, во время революции бы заключен в тюрьму. Впоследствии за аналогичную деятельность был еще раз арестован и выслан далеко на север империи. В 1906 году проходил по делу о нападении на имение и убийстве помещика Луцкого. Согласно распространенной версии, к этому преступлению Гмырев не имел отношения. Тем не менее его приговорили почти к 7 годам каторги. Умер в херсонской тюрьме, большую часть его стихов опубликовали посмертно.

Напомним, еще в 2016 году из названия Николаевской областной универсальной научной библиотеки уже хотели убрать имя Алексей Гмырева.