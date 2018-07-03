«Штрафы и аресты»: Рада одобрила усиление ответственности за неуплату алиментов

Депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание».

Об этом сообщает «РБК Украина».

Так, за принятие проекта во втором чтении проголосовали 230 нардепов. В частности, предусматривается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

С целью защиты больных детей проектом предлагается уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов

В отношении лиц, уклоняющихся от отбывания админвзыскания в виде общественно полезных работ, проектом предлагается установить административную ответственность и предусмотреть наказание в виде админареста сроком до 10 суток, а в случае злостного уклонения - уголовную ответственность и предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Положениями законопроекта предусмотрено и возложение на осужденных к ограничению или лишению свободы обязанности работать с целью обеспечения надлежащего выполнения решений суда о взыскании алиментов на содержание ребенка.

Проектом до трехмесячной уменьшается сумма совокупной задолженности по уплате алиментов на содержание больного ребенка для вынесения госисполнителем постановления об установлении временных ограничений должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты (статья 71 Закона).

Также вводится начисление штрафов при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей в год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за два года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за три года (50% от суммы неуплаченных алиментов).

Документом предусматривается автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком Украины.

Устанавливается, в частности, возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью его лечения, обучения, а также отдыха при наличии задолженности другого родителя с уплаты алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца.

Следует отметить, что до принятия этого закона такая ​​возможность для выезда детей была в случае наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.

Планируется, что при этом соответствующее согласие второго из родителей не будет требоваться в случае выезда ребенка за пределы Украины вместе с тем из родителей, с кем он проживает по решению суда, на срок до одного месяца.

Напомним, в декабря 2017 года парламент принял законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Так, в 71-й статье закона «Об исполнительном производстве» прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу (сейчас для этого необходимо решение суда); в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

С 6 февраля начинали действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.