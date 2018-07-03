В Николаевской ОГА пообещали, что микропроекты депутатов и общин «запустятся» к концу лета

Микропроекты, которые инициируют ОТГ и депутаты, реализуются уже к июлю-августу.

Об этом сказал председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир во вторник, 3 июля, в ходе депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в программу микропроектов, депутат Татьяна Демченко сообщила, что комиссия по отбору проектов состоит из чиновников ОГА и предложила создать комиссию, которая будет состоять из депутатов на две трети.

— В решении сессии четко и ясно прописано, что обгосадминистрация создает комиссию из представителей структурных подразделений облгосадминистрации, в состав комиссии привлекаются представители территориальных отделений исполнительной власти, а слова «депутат» даже нет. Мое предложение – давайте при рассмотрении данного вопроса на сессии областного совета исправим ситуацию и запишем пункт для проведения отбора микропроектов областной совет создает комиссию по решению сессии областного совета. В этой комиссии две трети этой комиссии являются депутатами, а одна треть – представители исполнительной власти. И второй пункт – срочно принять меры по реальному использованию этих средств, - сказала Демченко.

Также Татьяна Демченко добавила, что, по ее мнению, средства на микропроекты не расходуются в достаточной степени и процесс стоит на месте. В ответ на это заместитель главы области отметил, что в первом полугодии поступления в бюджет проходят меньше, чем во втором и добавил, что уже к июлю-августу проекты реализуются.

— Как и в прошлом году, так и в этом году я рассказывал, что у нас есть помесячная роспись. Поступления приходят неравномерно, как и у любого бюджета. В основном, в первом полугодии поступлений приходит меньше, всегда. Начиная с июля, июль-август, предусматривается, что микропроекты быстро реализуются. Июль-август – они запустятся. Ни одной копейки не будет, чтоб она не была использована. Прошу не манипулировать, - сказал Александр Кушнир.

Напомним, ранее депутаты Николаевского областного совета в очередной раз подняли вопрос о средствах, предусмотренных в бюджете на выполнение депутатами поручений избирателей («депутатские деньги»), возмутившись тем, что они используются для микропроектов, на которые, по словам депутатов, они не имеют влияния.