Николаевский облавтодор задолжал своим работникам зарплаты на 9 миллионов гривен

Задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» на сегодняшний день составляет 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил новоназначенный исполняющий обязанности начальника «Облавтодора» Александр Шевченко.

По словам Шевченко, в планах в первую очередь выплатить зарплаты работникам. Средства на возмещение 9 миллионов долга новый руководитель собирается брать с заказов.

— Очень плачевная ситуация сложилась по части заработной платы. Лично я сам был начальником Терновского ДЭУ и знаю, так скажем, изнутри всю структуру и какая печальная ситуация у нас произошла, особенно за три месяца. На сегодняшний день это невыплата заработной платы, которая составляет 9 миллионов гривен. Буду максимально искать заказы, находить общий язык со Службой, с управлением инфраструктуры в том, что касается местных дорог, государственных дорог и только таким способом, такими крупными заказчиками государственными можно будет вытянуть эти колоссальные суммы, - сказал Александр Шевченко.

Также Шевченко отметил, что у предприятия на сегодняшний день заблокированы счета в связи с невыплатой НДС – задолженность составляет 8 миллионов.

— Помимо того очень большая сумма задолженности по НДС, которая превышает 8 миллионов гривен. Счета арестованы, я пришел 26 числа в июне, заблокированы счета из-за невыплаты налогов, - сказал Александр Шевченко.

Напомним, ранее руководители районных автодорожных служб Николаевской области заявили, что не могут нормально работать и обвинили в этом Службу автомобильных дорог, руководство которой, в свою очередь, видит проблему в Облавтодоре.