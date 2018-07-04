«В максимально сжатые сроки», - памятник святому Николаю собираются отремонтировать ко Дню города

Постамент святого Николая, расположенный в центре Николаева, в Каштановом сквере, собираются отремонтировать ко Дню города.

Об этом написал экс-заместитель городского головы Владимир Гуллер у себя на странице в Facebook.

По словам Владимира Гуллера, сегодня состоялось выездное совещание, в ходе которого приняли решение снять треснувшую облицовку памятника и заменить на новую. Ремонт планируют закончить ко Дню города.

— Сегодня, в оперативном порядке состоялось выездное совещание с участием представителей управления экологии департамента ЖКХ(Корчагов), управления культуры горисполкома(Бондаренко), предприятия «Элибра» (Олег Грипас - депутат),архитектора Павлова, скульптора Булавицкого и вашего покорного слуги на разрушающемся памятнике Святому Николаю в Каштановом сквере. Принято решение снять практически всю треснувшую и разбитую гранитную облицовку с резными изделиями и переоблицевать новой гранитной продукцией. Работы выполнить в максимально сжатые сроки и качественно с окончанием ко дню города, - написал Владимир Гуллер.

Напомним, ранее сообщалось, что памятник святому Николаю Чудотворцу, установленный в Каштановом сквере, начинает разрушаться и в скором времени может упасть.