«Не собираюсь быть кому-то подельником», - Гройсман пригрозил с помощью ВМС загонять торговцев на растаможку

Глава правительства Владимир Гройсман рассказал о борьбе с контрабандой и пригрозил военным вмешательством торговцам, которые отказываются растаможивать товары и платить налоги в бюджет Украины.

Об этом глава правительства рассказал на заседании 4 июля, передают «Украинские новости».

Заседание Гройсман начал со слов о порочном круге контрабанды в Украине и борьбе с ней. В качестве примера он привел статистику одесской таможни с 20 по 26 июня, то есть до начала борьбы и после.

- Берем только Одесскую таможню с 20 по 26 июня. Растаможено 1112 контейнеров с товарами на общую сумму 498 млн грн, - сказал он.

- Контейнер с обувью стоимость была 116,2 тыс. долларов. Когда мы осуществили меры, то с одного контейнера стало поступать 21,6 тысячи долларов, то есть плюс 5 тысяч долларов с каждого контейнера в бюджет, ткани - до начала борьбы со схемами платили 11,2 тысячи долларов, сейчас платят – 24 тысячи долларов, игрушки - платили 24,3 тысячи долларов, сейчас платят – 30,5 тысячи долларов за контейнер, - рассказал премьер.

По его словам, разница поступлений в бюджет изменилась почти в два раза. Ранее в бюджет поступало почти 500 тысяч, а сейчас 1 млн за контейнер.

- Это огромные деньги и я понимаю, что когда мы начали борьбу, и эти деньги стали попадать в бюджет, то кто-то их потерял. Я понимаю, что сейчас во многих кабинетах истерика - потока нет, - сказал он и добавил, что привел цифры без учета нефтепродуктов.

Присутствовавший на заседании правительства министр МВД Арсен Аваков отметил, что 4000 контейнеров стоят сейчас в нейтральных водах.

- 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах и не заходят, а не растаможиваются. Им говорят завтра, послезавтра, через неделю, подождите, договоримся. Не договоримся, растаможивайтесь. Растаможивайтесь, заезжайте в Украину, продавайте товар по честной цене, платите налоги в бюджет - сказал Гройсман.

Глава правительства обратился к присутствующему на заседании министру обороны Степану Полтораку и спросили как к этому относятся вооруженные силы.

- Я говорю, может их надо немножко из нейтральных вод военно-морскими силами подогнать поближе к берегу, - ответил Полторак.

Гройсман заявил, что ему уже рвется терпение и он не собирается быть кому-то подельником.

- Недолго ждать того дня, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины, провести где-то вблизи обучения. Честно могу сказать, не могу терпеть и не собираюсь быть кому-то подельником, - резюмировал премьер.

Напомним, ранее Кабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду.