Новинский съездил к Вселенскому патриарху, чтобы тот не одобрил автокефалию для Украины

Украинская православная церковь Московского патриархата начала «агрессивные» действия, чтобы не допустить создания в Украине единой и независимой православной церкви.

Об этом пишет «Liga.net».

Так, 23 июня несколько митрополитов УПЦ Московского патриархата и народный депутат Вадим Новинский посетили Стамбул, чтобы отговорить патриарха Варфоломея от предоставления автокефалии для украинской церкви.

Делегацию украинских церковников возглавили митрополит донецкий и мариупольский Иларион, бориспольский и броварской Антоний и каменец-подольский и городокский Феодор.

Однако визит оказался неудачным. После него Варфоломей заявил, что Украину никто и никогда России не отдавал, а присоединение киевской митрополии к Москве произошло против канонов. Фактически он заявил о незаконности захвата Россией украинский церкви и подтвердил свое желание предоставить Украине Томос.

- Наш престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и присоединения их к московской церкви… Мы желаем, как мать-церковь, восстановления единства в Украине разделенного церковного тела – десятков миллионов верующих, – отметил Варфоломей.

Напомним, ранее в УПЦ КП заявили, что Кремль вмешивается в процесс получения автокефалии церкви.

Ранее сообщалось, что Порошенко попросил у Вселенского патриарха издать указ об автокефалииединой Украинской православной церкви, а в свою очередь, в УПЦ МП назвали превышением полномочий обращение Президента Порошенко и Рады к Вселенскому патриарху. Также по словам самого Президента Украины, «создание единой поместной православной церкви в Украине – это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в гибридной войне с Россией».