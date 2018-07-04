Депутаты Николаевского облсовета вынесли на сессию вопрос, одобрять или нет автокефалию Украинской церкви

Депутаты Николаевского областного совета решили на сессии рассмотреть вопрос об обращении Президента Украины Петра Порошенко ко вселенскому патриарху Варфоломею об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом шла речь в среду, 4 июля, в ходе заседания президиума облсовета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С обращением Петра Порошенко о предоставлении Томоса выступил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации, однако его сразу же перебили члены президиума. Депутат Максим Невенчанный, к примеру, сразу поинтересовался, что такое Томос (церковный указ - ПН), депутат Вадим Олабин спросил, имеет ли вопрос юридическую силу, а Невенчанный вообще предложил снять вопрос с повести дня. Депутаты разговаривали одновременно и на повышенных тонах, поэтому в один момент Виктория Москаленко потребовала порядка и сказала, что думает о роспуске облсовета.

— Имейте достоинство вести диалог. Трусы мы уже видели. (…) Коллеги, я уже думаю о роспуске облсовета. Подать заявление и всем распуститься на вольные хлеба - сказала Виктория Москаленко.

Невенчанный продолжал задавать вопрос о том, что такое Томос, на что Евгений Шевченко призвал его не смеяться и перестать «устраивать клоунаду». Первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, отметил, что вопрос уже был поддержан всеми «демократическими силами».

— Я уважаю мнение каждого из вас и я понимаю, что среди депутатов есть те, которые будут против, но я, все-таки, обращаюсь к здравому смыслу. У нас президент обратился к предстоятелю, ко Вселенскому патриарху Варфоломею касательно предоставления автокефалии нашей православной церкви. Это действительно очень важный вопрос и сейчас нам надо показать поддержку этому вопросу. Верховная Рада выходила с этим вопросом, выносила на голосование и большинством приняла вопрос. Все демократичемкие силы, несмотря на разногласия между политиками, - «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», и депутаты от группы «Укроп» в полном составе, и фракция «Батьківщина» в полном составе, и депутаты от «Нашего края», и очень большая часть внефракционных депутатов поддержала это обращение. Среди авторов этого обращения была, в том числе, была и Юлия Тимошенко, несмотря на некоторые разногласия, - сказал Вячеслав Бонь.

Вадим Олабин еще раз обратился с вопросом, какую юридическую силу имеет поддержка депутатов этого обращения, в ответ на это заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир отметил, что депутатские обращения тоже не всегда имеют юридическую силу, но выражают настроения общества.

— А обращения, которые делают депутаты, понимая, что есть какая-то проблематика, они имеют юридическую силу? Они показывают настроения общества. Поэтому не нужно заниматься манипуляциями. Когда вам нужно сделать обращение, вы же делаете обращение, оно же также не имеет юридической силы. Оно отображает позицию. Это ответ на ваш вопрос, - сказал Александр Кушнир.

В итоге, депутаты предложили вынести вопрос на рассмотрение сессией облсовета, чтоб решить, поддерживать обращение Петра Порошенко или нет, в полном составе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что к 1030 годовщине Крещения Руси Украина получит положительный ответ Синода Вселенского Патриархата о предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.