Пароконный подал в суд иск на решение депутатов Южноукраинского горсовета о его отставке с поста мэра

Виктор Пароконный Отправленный депутатами Южноукраинского горсовета в отставку с поста мэра Виктор Пароконный подал иск об отмене решения об увольнении.

Об этом свидетельствует информация на сайте Судебной власти Украины.

Как известно, депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку мэра Виктора Пароконного на сессии 7 июня.

Иск Пароконного поступил в Николаевский окружной административный суд во вторник, 3 июля. В своем иске экс-мэр просит отменить решение о прекращении его полномочий, возобновить на должности и выплатить 41 тысячу 851 гривну заработной платы во время вынужденного прогула.

Ответчиками указаны Южноукраинский горсовет и исполнительный комитет этого органа местного самоуправления. Рассматривать иск Виктора Пароконного будет судья Наталья Лисовская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ на все это заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет.

После отставки Пароконный заявил, что считает свое увольнение «заказом» АЭС и местного бизнесмена.