Пароконный подал в суд иск на решение депутатов Южноукраинского горсовета о его отставке с поста мэра

Отправленный депутатами Южноукраинского горсовета в отставку с поста мэра Виктор Пароконный подал иск об отмене решения об увольнении.
Об этом свидетельствует информация на сайте Судебной власти Украины.
Как известно, депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку мэра Виктора Пароконного на сессии 7 июня.
Иск Пароконного поступил в Николаевский окружной административный суд во вторник, 3 июля. В своем иске экс-мэр просит отменить решение о прекращении его полномочий, возобновить на должности и выплатить 41 тысячу 851 гривну заработной платы во время вынужденного прогула.
Ответчиками указаны Южноукраинский горсовет и исполнительный комитет этого органа местного самоуправления. Рассматривать иск Виктора Пароконного будет судья Наталья Лисовская.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.
Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ на все это заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет.
После отставки Пароконный заявил, что считает свое увольнение «заказом» АЭС и местного бизнесмена.