Комитет Пашинского рекомендовал нардепам принять закон о блокировке сайтов, но Раде не хватило голосов внести его в повестку

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, передает «Интерфакс-Украина».

По словам одного из авторов проекта нардепа Ивана Винника, Раде предлагается принять документ за основу с рядом оговорок.

В частности, ко второму чтению необходимо изучить выводы решений Европейского суда по правам человека, учесть требования Конвенции об основных правах и свободах человека и продумать процедуру возможности обжалования соответствующего решения и определить перечень статей Уголовного кодекса, по которым блокировка сайтов может быть разрешена.

Отмечается, что законопроектом предлагается предоставить право Службе безопасности по решению суда или в иных установленных законом случаях блокировать доступ к определенному информационному ресурсу с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

Кроме того провайдеров телекоммуникаций планируют обязать за свой счет покупать и устанавливать технические средства, которые определит администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации по согласованию с СБУ.

Также сообщается, что предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, согласно которой, основанием для блокировки информационного ресурса и удаления из него информации по решению суда будет распространение через этот ресурс информации «с использованием которой происходят тяжкие и особо тяжкие преступления».

Также проектом предлагается создать единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций. Согласно законопроекту, порядок блокировки информационных ресурсов будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Авторами закона являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Чорновил (оба - НФ).

Ранее законодательной инициативой возмутилась первый заместитель председателя комитета свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

Она написала, что примером таких угроз, с которыми предлагает бороться этот законопроект является «любой общественный контроль или рядовой пикет».

При этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал закон «диктаторским».

В четверг, 5 июля, Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда.

Проект в очередной раз не был включен в повестку дня для принятия решения. Так, включение поддержали лишь 158 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Стоит отметить, что почти все николаевские нардепы проголосовали за включение в повестку дня голосование за скандальный законопроект. Против проголосовал только нардеп Артем Ильюк («Відродження»).