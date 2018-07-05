БПП устроил демарш и отказался голосовать до принятия решения по ЦИК – Рада собрала большинство и без президентской фракции

Фракция Блока Петра Порошенко в Верховной Раде отказалась голосовать до тех пор, пока не будет переформатирован состав Центризбиркома.

Об этом сообщил глава фракции Артур Герасимов, передают корреспонденты LB.ua.

- Фракция приняла решение, что до момента, пока не будет результативным вопрос обновления состава ЦИК, БПП сегодня не принимает участия в заседании этой Верховной Рады. Мы искренне считаем, что Верховная рада не имеет никакого морального права рассматривать любые другие вопросы, пока не будет обновлена ЦИК, - сказал депутат. После данного заявления основная часть фракции покинула сессионный зал.

Аналогичное заявление сделала для журналистов в кулуарах парламента представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

- Мы считаем, что не может быть рассмотрен ни один законопроект, нет морального права ставить их на рассмотрение до тех пор, пока наши требования о назначении ЦИК и обеспечении права граждан на голосование не будут выполнены. Поэтому наша фракция покидает заседание парламента до тех пор, пока это требование и право граждан на принятие участия в выборах в следующем году не будет выполнено, - сказала она.

После демарша БПП спикер Андрей Парубий объявил дополнительный 15 минутный перерыв для консультаций лидеров фракций у себя в кабинете.

Также Блок Петра Порошенко не вернулся на вечернее заседание парламента. Заместитель главы фракции Алексей Гончаренко заявил, что БПП продолжает настаивать на рассмотрении вопроса ЦИК.

- Наша фракция приняла решение не возвращаться в сессионный зал и не голосовать законы до тех пор, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава ЦИК. Это не требование БПП, это не требование президента, это требование украинского народа. Дальше смотреть, как ЦИК возглавляет Михаил Охендовский, как работают другие члены, срок полномочий которых истек 3-4 года назад, невозможно. Это еще более-менее приемлемо, пока в стране не было больших выборов. А сейчас большие выборы начинаются, - возмутился он.

Сотрудники аппарата фракции БПП не пускают депутатов фракции в сессионный зал. Как сообщает корреспондент INSIDER, представитель аппарата стоит у входа в зал в стороны БПП и отговаривает депутатов заходить внутрь.

Причина заключается в демарше фракции с отказом от голосования за подавляющее большинство вопросов до рассмотрения переформатирования ЦИК.

В свою очередь Верховная Рада собрала голоса для принятия решений без фракции Блока Петра Порошенко, которая отказалась участвовать в принятии решений.

За законопроект №6518 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов.

После этого по требованию фракций «Народного фронта» и «Радикальной партии» был объявлен перерыв для проведения совещания, на которое позвали руководство Блока Петра Порошенко. Предыдущее совещание БПП проигнорировал.

- Наличие 240 свидетельствует о абсолютной работоспособности Верховной Рады, согласно закону. И никаких оснований говорить о роспуске парламента на сегодня нет, - сказал депутат Леонид Емец из «Народного фронта».

Отметим, что ранее в четверг во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. Коалиционная фракция «Народного фронта» дала лишь 10 голосов. Член фракции Виктория Сюмар пояснила, что НФ не может поддержать предложенный состав ЦИК, поскольку в нем не соблюден баланс.