Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Жебривского аудитором НАБУ

Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщается на сайте общественной организации «Центр противодействия коррупции».

«Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по иску активистов против президента Петра Порошенко из-за незаконного назначения аудитором НАБУ Павла Жебривского», - говорится в сообщении.

Суд сослался на то, что дело не может рассматриваться в административном суде, и вопреки ч.6 ст.170 Кодекса не указал, в какой именно суд в таком случае следует обращаться.

Отмечается, что активисты обжалуют решение, поскольку основания для отказа являются незаконными.

- Отказ в открытии производства является грубым нарушением и украинского, и международного законодательства и может свидетельствовать о политической ангажированности судей. Центр противодействия коррупции обжалует это решение сначала в Большой палате Верховного Суда, а при необходимости - и в Европейском суде по правам человека, - заявил юрист ЦПК Виталий Цокур.

Напомним, 19 июня Порошенко поставил своего соратника Жебривского следить за деятельностью НАБУ. В свою очередь в Центре противодействия коррупции заявили, что Порошенко нарушил закон, назначив Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Позже стало известно, что антикоррупционные активисты подали в суд на Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ