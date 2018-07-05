«Свидетельство импотенции правоохранительных органов», - Найем жестко раскритиковал законопроект о блокировке сайтов

Нардеп Мустафа Найем жестко раскритиковал законопроект 6688, расширяющий возможности для блокирования интернет-ресурсов.

Об этом он написал в блоге на «Украинской правде».

«Я не буду голосовать за этот законопроект. Да, война диктует свои правила и нам надо защищать свое информационное пространство. Но этот закон не про защиту национальной безопасности. Этот закон – свидетельство импотенции правоохранительных органов. И у меня есть железный аргумент. За четыре года войны руководители всех без исключения правоохранительных органов в той или иной форме неоднократно обвиняли журналистов и отдельные СМИ в подрыве национальной безопасности и обороноспособности страны», - написал нардеп.