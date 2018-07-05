«Нарушили партийную дисциплину»: Двое николаевских нардепов от БПП продолжили голосовать после демарша их фракции в Раде

Давид Макарьян и Александр Ливик Двое Николаевских народных депутатов Украины от «Блок Петра Порошенко» продолжили голосовать за законопроекты, несмотря на то, что фракция отказалась голосовать за любые законопроекты до рассмотрения обновления Центральной избирательной комиссии.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые опубликовали на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, что фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде отказалась голосовать до тех пор, пока не будет переформатирован состав Центризбиркома

Так, за законопроект №6518 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов» проголосовали Давид Макарьян и Александр Ливик. Не принимали участия в голосовании Александр Жолобецкий и Борис Козырь, а Андрей Вадатурский воздержался.