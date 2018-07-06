Ляшко назвал правительство ответственным за банкротство Черноморского судостроительного завода

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко возложил ответственность за прекращение работы Черноморского судостроительного завода на правительство.

Об этом он заявил в комментариях журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Как известно, 3 июля Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом «Черноморский судостроительный завод».

«Лучший отчет правительства показывает есть ли в украинцев стабильные доходы, работа и возможность кормить детей. Вместо этого Черноморский судостроительный завод, на котором когда-то работами десятки тысяч людей, объявили банкротом. Вот реальная ситуация и реальный отчет правительства», - подчеркнул Ляшко.

Также, по его словам, вся проблема в том, что власть неправильно расставляет приоритеты. В качестве альтернативы он предлагает свой план по развитию украинской экономики и улучшению жизни людей.

«В приоритетах Порошенко - закон о банкротстве, приватизации, продаже земли. А приоритет должен быть другим: законы о возрождении экономики и украинских предприятий, о возвращении украинцев домой, о создании рабочих мест, о повышении зарплат. У власти приоритеты - распродать, раздать, разбазарить, поднять пенсионный возраст и продать землю», - отметил народный депутат.

Ляшко призвал людей определиться, какой из вариантов развития страны им подходит больше.

«У меня приоритет - развитие страны, повышение доходов украинцев, рабочие места для украинцев. Поэтому пусть люди выбирают, чьи приоритеты им подходят больше: Ляшко - на возрождение экономики и повышение доходов или власти - на дерибан страны!» - призвал лидер парламентской фракции.

Напомним, ЧСЗ подконтролен олигарху и народному депутату Вадиму Новинскому. Ранее сообщалось, что Минобороны хочет забрать у Новинского и ЧСЗ программу «Корвет», на которую выделят 1 миллиард гривен. Кроме того, Печерский суд арестовал акции «Черноморского судостроительного завода».