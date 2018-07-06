Глава Николаевской ОГА попросил лишить депутата Кравченко ордена, от которого тот сам отказался

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко просит, чтобы «позорный поступок» депутата Николаевского облсовета Николая Кравченко рассмотрели на депутатских комиссиях и депутата лишили ордена «За заслуги перед Николаевщиной».
Об этом сообщается на странице Савченко в Facebook.
Напомним, что ранее на сессии областного совета депутат от «Оппозиционного блока» Николай Кравченко предложил назвать орден «За заслуги перед Николаевщиной» «орденом Финкельштейна» и отдал его главе облсовета Виктории Москаленко, а точнее положил на пол перед президиумом.
Кравченко возмущен, что орден выдали так называемому общественнику, который «кроме бардака ничего не внес в жизнь нашей области». Глава ОГА назвал поведение депутата неприемлемым.
«Осознавая всю ответственность отношения к самым высоким наградам области, считаю неприемлемым поведение депутата, который вчера позволил себе демонстративно унизить высшую награду Николаевского областного совета. Письмом обратился к председателю Николаевского областного совета Виктории Москаленко, чтобы этот позорный поступок рассмотрели на депутатских комиссиях и дали оценку, согласно которой, надеюсь, будет достаточно оснований для отмены решения о получении этим лицом награды и лишения его этой награды», - сообщил Савченко и дополнил пост цитатой из Высоцкого о собаках и людях.