Глава Николаевской ОГА попросил лишить депутата Кравченко ордена, от которого тот сам отказался

Николай Кравченко Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко просит, чтобы «позорный поступок» депутата Николаевского облсовета Николая Кравченко рассмотрели на депутатских комиссиях и депутата лишили ордена «За заслуги перед Николаевщиной».

Об этом сообщается на странице Савченко в Facebook.

Напомним, что ранее на сессии областного совета депутат от «Оппозиционного блока» Николай Кравченко предложил назвать орден «За заслуги перед Николаевщиной» «орденом Финкельштейна» и отдал его главе облсовета Виктории Москаленко, а точнее положил на пол перед президиумом.

Кравченко возмущен, что орден выдали так называемому общественнику, который «кроме бардака ничего не внес в жизнь нашей области». Глава ОГА назвал поведение депутата неприемлемым.