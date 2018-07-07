В Киевской больнице скончался писатель-диссидент, один из авторов Акта о независимости Украины Левко Лукьяненко

Украинский писатель, диссидент, один из авторов Акта о независимости Украины и экс-нардеп Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни.

Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на жену Левка Лукьяненко.

По ее словам, Лукьяненко умер в больнице в Киеве.

Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 г. в с.Хрипивка Черниговской области. Соучредитель Украинской Хельсинской группы, соавтором "Акта провозглашения независимости Украины".

Был народным депутатом Верховной Рады I, II, IV, V созывов. В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Награжден медалью СКВУ "Борцам за волю Украины", почетным знаком президента Украины. Является доктором права Альбертского университета.