Эрдоган после победы на внеочередных выборах президента Турции уволил более 18 тысячи госслужащих

В Турции в воскресенье, 8 июля, специальным указом уволены 18 632 госслужащих.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Среди уволенных - свыше девяти тысяч полицейских, около шести тысяч военных, а также учителя и преподаватели университетов. Указом также прекращается деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

«Поводом для решения послужили предполагаемые связи с террористическими группировками или деятельность, направленная против безопасности государства», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня Эрдоган победил на внеочередных выборах президента Турции.

Как известно, в июле 2016 года в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота. После этого, в январе 2017 года, когда парламент утвердил переход страны в президентскую республику, Эрдоган получил диктаторские полномочия.