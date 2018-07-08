В Госдепе США призвал власти Украины отмежеваться от ультраправой идеологии

Украинские власти должны осуждать ультраправые политические движения в стране.

Об этом в интервью телеканалу OstWest рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

- Что касается ультраправых груп и ультраправой идеологии - это присутствует в Украине, и очень важно, чтоб лидеры политического мейнстрима отказались от этого, - подчеркнул спецпредставитель.

Волкер отметил, что Украине сейчас важно иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество.

- Но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место. Мне кажется, важно этим проявлениям сопротивляться. К счастью, это всего лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияние на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтоб сами лидеры Украины это тоже осуждали, - подчеркнул Волкер.

Напомним, ранее в США конгрессмены обвинили Украину в прославлении «нацистских коллаборационистов». Также конгресс США продлил запрет на финансирование полка Нацгвардии «Азов» из американского бюджета.